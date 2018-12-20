إبداعات عالمية تحتشد بمهرجان الفنون الإسلامية

المصدر: الشارقة ـ وفاء السويدي

انطلقت فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية، أمس، بدورته 21 تحت شعار «أفق»، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، التي تجمع مجموعة من الأعمال الفنية المستوحاة من الفن الإسلامي.

والتي تتألق بأصباغ جديدة وإضاءات خافتة وأصوات تصدر من الأعمال لينتج عمل فني يجذب المشاهد ويفتح المجال أمام قراءة مشهد إبداعي عالمي يحتشد في الشارقة.

30 يوماً

وقد افتتح المهرجان الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي بالشارقة، ورئيس الدائرة المالية المركزية بمتحف الشارقة للفنون، بحضور محمد إبراهيم القصير مدير المهرجان ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ومنى عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف ومجموعة من الفنانين المشاركين.

ويستضيف المهرجان 238 فعاليةً و377 عملاً فنياً ويستمر على مدى 30 يوماً، وهو نتاج عمل أكثر من 20 عاماً من العمل على تحقيق علامة فارقة في الفنّ الإسلاميّ، ويشارك فيه عدة فنانين إماراتيين منهم الدكتور محمد يوسف، الذي تحدث لـ«البيان» عن عمله حيث يجمع خلفيات وخبرات الفنان في المسرح والفن التشكيلي والسينما فقال:

«روح الأذان» هو عمل فني يجيب عن تساؤلات تلقيتها من قبل أشخاص من ثقافات مختلفة، حيث تجذبهم المشاهد الروحانية لأداء العبادة، فيتولد لدى هؤلاء حب الاطلاع على المصلين من الأبواب والشبابيك.

روح

وأضاف: وتأتي الإجابة من خلال عمل «روح الأذان»، إذ يشير تتابع الخطوات في العمل إلى اتجاه القبلة وقت الصلاة، ويعبر ارتفاع الأرضية عن السمو بروح الإسلام، وفي اللون الأزرق سماء، فيما يشكل تغير درجات الإضاءة مراحل أوقات الصلوات الخمس.

وفي عمل آخر للفنانة اليابانية توموكو إيشيدا، وهو بعنوان «أغلق يديك، افتح يديك»، يسعى العمل الفني إلى استعادة ذكريات دافئة عند اليابانيين حول رقصة يؤديها الأطفال على أنغام كانت بمثابة ترنيمة، ثم كأغنية عسكرية وأخيراً أصبحت أغنية للأطفال الصغار بعد الحرب العالمية الثانية.

خريطة

وتعرض الأعمال في عدة أماكن بإمارة الشارقة؛ منها متحف الشارقة للفنون وواجهة المجاز المائية ومركز مرايا للفنون، كما توجد هناك معارض شخصية موازية في المهرجان، منها معرض «خريطة الطريق إلى الكنز الخفيّ» للفنان المصري البريطاني الدكتور أحمد مصطفى، حيث سيضمّ 12 عملاً فنياً.

كما تجدر الإشارة إلى أن ملتقى خطاطات الخليج يقام للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية، بالتعاون مع جمعية الإمارات لفنّ الخطّ العربيّ والزخرفة الإسلامية؛ وتشارك فيه 21 خطاطة شابّة يتلمسن خطى الإبداع من دول: الإمارات، والكويت، والسعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، وذلك دعماً للمبدعات في فنون الخطّ العربي، ويضمّ الملتقى 42 عملاً بتنويعات خطية لافتة.