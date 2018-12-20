عيسى حمد بو شهاب يروي روائع عن دبلوماسية زايد

المصدر: دبي - البيان

تستضيف حلقة يوم غد من برنامج «عام زايد» على شاشات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، عيسى حمد بو شهاب، الذي يعتبر من أعلام الدبلوماسية الإماراتية والخبير بأسرارها، المتضلع في فنونها، بعد أن التحق بالسلك الدبلوماسي .

وهو شاب في مقتبل العمر لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في الخارج، حيث شغل منصب سفير دولة الإمارات لسنوات طويلة في المملكة المغربية التي تربطها مع الإمارات علاقات مميزة ومتينة على جميع الصعد.

وعاش بو شهاب، مرحلة تأسيس دولة الامارات بكل رهاناتها، حيث كانت الدبلوماسية وتمثيل الدولة في الخارج ـ آنذاك ـ من بين التحديات الكبرى التي واجهت المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث أشرف بنفسه على إعداد سلك دبلوماسي يضم خيرة رجال الوطن لتمثيل الدولة في الخارج.

ويأتي إطلاق تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، للبرنامج الجديد «عام زايد»، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2018 «عام زايد».

وليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وبالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لميلاد الراحل الكبير، وإبراز دوره في تأسيس وبناء ونهضة الدولة إلى جانب إنجازاته إقليمياً وعالمياً، وتجسيد مكانته الاستثنائية والفريدة محلياً وعربياً ودولياً.

مكانة

ويركز البرنامج الجديد على المبادرات والفعاليات المصاحبة لهذا العام، والتي يمكن من خلالها توثيق رؤية «عام زايد» تلفزيونياً.

كما يستضيف عدداً كبيراً من شخصيات الرعيل الأول التي عاصرت المغفور له، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية التي تبرز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها شخصية الشيخ زايد التاريخية ومبادئه وقيمه العالمية كمثال لواحد من أعظم الشخصيات القيادية في العالم ومن أكثرها إلهاماً في صبره وحكمته ورؤيته الثاقبة.

بث مشترك

وينضم تلفزيون دبي بقنواته المتعددة في بث مشترك، لتقديم البرنامج الجديد بهدف إبراز دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، في تأسيس دولة الإمارات.

ووضع وترسيخ أسس نهضتها الحديثة، وإنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن تقدير شخصه، رحمه الله، وما جسَّده من مبادئ وقيم مثلت، ولا تزال، الأساس الصلب الذي نهضت عليه الدولة، وما يكِنه له شعبه من حب وولاء.

كل جمعة

يبث برنامج «عام زايد»، كل جمعة على شاشات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة (تلفزيون دبي، قناة سما دبي، قناة دبي الرياضية، قناة نور دبي التلفزيونية) في بث مشترك ابتداء من الساعة: 14.00 بتوقيت الإمارات، وهو من تقديم الإعلامي الإماراتي حامد بن كرم، وإخراج محمد آل رضا، والمنتج المنفذ فتيحة شواط التي تتولى أيضاً مهمة الإعداد، فيما الإشراف لعبد الله السركال.