ألمع مواهب الموسيقى البديلة في مهرجان «وصلة» مطلع مارس

المصدر: دبي - البيان

كشف مهرجان «وصلة» بالتعاون مع «لايف نيشن إنترتينمنت»، عن إبرام تعاون جديد يهدف إلى جمع الفنانين البارزين في العالم العربي والمتخصصين في الموسيقى البديلة على أرض دبي، ضمن فعالية مميزة تقدم منصة مثالية لنخبة المواهب الموسيقية العربية على الساحة الفنية في الوقت الراهن.

وسيتمكّن عشاق الموسيقى من الاستمتاع بعروض حية مذهلة تنطلق ظهيرة مطلع مارس في حديقة البرج ضمن منطقة «برج بارك»، حيث يقدم النجوم المشاركون عروضهم المميزة في المساحة المفتوحة التي تتيح إطلالة مذهلة على برج خليفة، ما يعزّز من روعة الأجواء ويمنح الأنغام صدى مميزاً يستكمل التجربة الموسيقية الفريدة.

تم إعلان الاحتفالية في مهرجان الموسيقى العربية البديلة ضمن جلسة وصلة لموسيقى «الهيب هوب»، وهو الحدث الذي جمع تحت مظلته أبزر المواهب المبدعة في هذا النوع الموسيقي على امتداد المنطقة في صالة (On42) بفندق «ميديا ون» يوم 13 الجاري. وتنطلق فعاليات المهرجان للعام الثالث على التوالي.

حيث يسعى «وصلة» بالتعاون مع «لايف نيشن إنترتينمنت» لاستقطاب أفضل المواهب العربية في عالم الموسيقى البديلة، والتي تم انتقاؤها من المشهد الموسيقي متعدد الجوانب في المنطقة لتجتمع في مدينة دبي، وتقدم أكبر نسخة من المهرجان على الإطلاق.