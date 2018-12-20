جائزة «العويس الثقافية» تغلق باب الترشّح نهاية الشهر الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أن باب الترشّح لجوائز «الدورة السادسة عشرة 2018 ـ 2019»، سيُغلق مع نهاية ديسمبر الجاري.

حيث تقدم إلى الجائزة حتى الآن 1745 مرشحاً في جميع الحقول، فقد تقدم للجائزة في حقل الشعر 304 مرشحين، وفي القصة والرواية والمسرحية 436 مرشحاً، وفي الدراسات الأدبية والنقد 276 مرشحاً، وفي الدراسات الإنسانية والمستقبلية 480 مرشحاً، وفي الإنجاز الثقافي العلمي 249 مرشحاً.

علماً أنه فاز بالجائزة خلال الدورات السابقة 92 أديباً وكاتباً ومفكراً عربياً، فضلاً عن 4 مؤسسات ثقافية مرموقة ساهمت في نشر الثقافة، وحكّم في حقولها أكثر من 160 محكماً من مختلف المشارب الثقافية.

وستبدأ لجان تحكيم الجائزة عملها الذي يستمر شهوراً عدة، في جو من النزاهة والموضوعية والسرية التي تميّزت بها جائزة سلطان بن علي العويس في جميع دوراتها السابقة، والتي وضعتها موضع تقدير واحترام المثقفين داخل الوطن العربي وخارجه، ويعد الفوز بإحدى جوائزها قيمة كبيرة مادياً ومعنوياً.

وكانت المؤسسة قد أرسلت أكثر من 6000 دعوة للترشيح، إضافة إلى أكثر من 6000 مطوية معلومات .