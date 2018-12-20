«زيرو» في صالات السينما غداً

المصدر: دبي - البيان

بعد مرور ستة أعوام على صدور فيلم «جاب تاك هاي جان»، الذي جمع في أدوار البطولة أنوشكا شارما وكاترينا كييف وشاروخان لأول مرة على الإطلاق في تاريخ السينما الهندية، يشارك الثلاثي معاً الآن في بطولة فيلم «زيرو» للمرة الثانية.

والذي سيتم عرضه في دور السينما في دولة الإمارات ابتداء من تاريخ يوم غد. وتؤدي شارما في فيلم «زيرو» دوراً صعباً لفتاة تدعى «آفيا»، العالمة اللامعة العبقرية التي تعاني من حالة الشلل الدماغي.

وتعقيباً على عملها مع المخرج آناند راي وشخصيتها في الفيلم، قالت آنوشكا: «قام آناند بتهيئتي للدور الذي أؤديه من خلال إخضاعي لجلسات مع معالج نفساني ومتخصص سمع ليقوما بتعريفي بقيود هذه الحالة وتأثيرها على القدرة على التحدّث». وفي هذا الإطار، علّقت كاترينا: «من الصعب معرفة مدى النجاح الذي سيحققه الفيلم ولكن لدي ثقة تامة بالمخرج آناند راي». وحول عملها مع شاروخان مجدداً، تقول كاترينا: «لقد مرّت ست سنوات على صدور فيلم «جاب تاك هاي جان» وها نحن الآن نعمل مجدداً في فيلم «زيرو». أما شاروخان، فقد قال: إن فيلم «زيرو» الذي قدم فيه دور قزم شكل تحدياً صعباً بالنسبة له من الناحية الجسدية والنفسية.