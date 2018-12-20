«اللعبة» تفتتح مهرجان الإمارات لمسرح الطفل 14

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق مساء اليوم من الشارقة، أعمال الدورة 14 من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، المهرجان الذي يحظى بالرعاية الكريمة والدعم السخي، من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

تكريم

وسيشهد حفــل الافتـــتاح، تكريم شخصية المهرجان، الفــنان الإماراتي القدير حميد سمبـــيج، وسيتم إعلان الفرقة الفائزة بجائزة جمعية المسرحيين للفرقة المسرحية المتميزة، واستعراض لجنة تحكيم الكبار، المكونة من: د. حبيب غلوم، ومحمد سعيد السلطي، وسمير خوالدة ومحمد الغص وعدنان سلوم، ولجنة تحكيم الأطفال التي تكون من الأطفال: الريم عبدالله سيف الشامسي، سارة طاهر محمد عبد الله، وشهد محمد حسن آل علي، وسيعرض بعدها أول عروض هذه الدورة، وهي مسرحية «اللعبة»، من إنتاج مسرح بني ياس، تأليف وإخراج الفنان مرعي الحليان، وتمثيل نخبة من نجوم المسرح الإماراتي.

وستشهد الدورة مــشاركة 7 فرق مسرحية محلية، بعد أن استبعدت لجنة اختـــيار العروض، عرضين من دخول المهرجان، ومن المؤمل أن يسدل الستار على فعاليات المـــهرجان مساء 27 ديسمبر الجاري، بتكريم الفرق المسرحية ورعاة المهرجان، وتوزيع الجوائز على الفائزين.