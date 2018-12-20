إعلان أسماء مغني عرض «فالكيري» الأوبرالي

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، أسماء مغني الأوبرا المشاركين في عرض «فالكيري» الأوبرالي.

ويعد الحفل، الذي تنظمه الدائرة ضمن موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، أول ظهورٍ دولي لمهرجان بايرويت الأوبرالي الدولي، الذي سيعرض أوبرا «فالكيري» للموسيقار ريتشارد فاجنر، تعود إلى القرن التاسع عشر، على خشبة مسرح فندق قصر الإمارات يومي الأربعاء 30 يناير المقبل، والجمعة 1 فبراير 2019.

وانطلاقاً من كونه الحدث الأبرز على أجندة موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2018/‏‏19، سيتسنّى لرواد المسرح، الاستمتاع بالعرض الكامل لدراما فالكيري الموسيقية، والتي تحمل في تفاصيلها الرؤية الفنية للمخرجة كاتارينا فاغنر، ابنة حفيد الموسيقار الشهير ريتشارد فاغنر.

كما يتضمن العرض أيضاً، فيلماً كاملاً بإشراف فني للمخرجة كاتارينا فاغنر، حيث سيتم عرضه في خلفية الأداء الأوبرالي، كأداة مساعدة تروي قصة فالكيري، وتعيد زيارة المواقع الأساسية التي مثّلت مصدر الإلهام لرائعة فاغنر الأصلية. ومن المتوقع أن ينال هذا الإنتاج الفريد، إعجاب الجمهور، ويستأثر بقلوبهم، خاصةً مع ما يحمله المهرجان من قيمة فنية، لطالما ألهبت مشاعر الجمهور.