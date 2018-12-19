مقتل 3 طلاب في نُزل بكوريا الجنوبية

المصدر: يونهاب

أعلنت الشرطة المحلية ودائرة الإطفاء أمس الثلاثاء عن العثور على 3 طلاب بالسنة النهائية من المرحلة الثانوية ميتين و7 آشخاص آخرين في حالة إغماء في فندق صغير في المقاطعة الشمالية الشرقية لإقليم كانغ وان الكوري الجنوبي.

وعثر صاحب الفندق الواقع في مدينة "كانغ-نينغ" التي تطل على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية، على الطلاب العشرة في حوالي الساعة 1:12 ظهرا بالتوقيت المحلي. وقالت الشرطة إنها لاحظت ظهور أعراض استفراغ وإرغاء على أفواه الطلاب.

وكان الطلاب العشرة من مدرسة "ديه سونغ" الثانوية في رحلة بعد انتهائهم من امتحان القبول في الجامعات بشهر نوفمبر الماضي.

تم نقل الطلاب السبعة الذين فقدوا وعيهم على وجه السرعة إلى 3 مستشفيات بالمدينة حالة اثنين منهم خطرة، وجرى نقلهما من قبل رجال الإنقاذ إلى مستشفى بمدينة "وانجو" ليحصلوا على العلاج بالأكسوجين عالي الضغط.

في حين ذكر الأطباء أن حالة المصابين الخمسة الآخرين تحسنت قليلا إلا أنه من الصعب الجزم بالوقت اللازم ليستردوا وعيهم.

إلى ذلك صرحت الشرطة التي تحقق في الحادثة إنها توصلت الى أن سبب وفاتهم هو التسمم بأول أكسيد الكربون.

وقالت الشرطة في بيان صحفي في مركز شرطة كانغ -رونغ بعد ظهر اليوم، " قام فريق التحقيق الطبي الوطني بتشريح الجثث، حيث وجد أن كثافة أول أكسيد كربون في الدم تجاوزت الكمية القاتلة بنسبة كبيرة، ولم يجد الفريق مواد سامة أخرى".

وحول السبب في تسرب غاز أول أكسيد كربون، صرحت الشرطة أن توصيل أنبوب التهوية لاستخراج الغاز المحترق بجهاز التدفئة لم يتم بصورة صحيحة، مما جعل جزءا من الغاز السام يتسرب من الجهاز داخل غرفة التدفئة ومن ثم الى غرف النزل المكونة من طابقين.

كما ذكرت الشرطة أنها تجري تحقيقات في عدم تركيب جهاز الإنذار لتسرب الغاز والسبب في عدم توصيل أنبوب التهوية بجهاز التدفئة بصورة صحيحة.