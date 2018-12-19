الحديقة الثلجية بدبي تستقبل الزوار مجاناً لغاية 25 ديسمبر

المصدر: البيان الإلكتروني

في خطوة تثري الأجواء الاحتفالية لشهر ديسمبر، كشف "وسط مدينة دبي" عن الحديقة الثلجية في "برج بلازا" مقابل "بوليفارد الشيخ محمد بن راشد".

وتغطي الثلوج الحديقة التي تقدمها "تراكز الإمارات" حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الموسمية مثل التزلج على الثلج باستخدام الإطارات، ومساحة مخصصة للقتال بالكرات الثلجية ولعبة الكيرلنج، فضلاً عن إتاحة فرصة للزوار للجلوس بداخل كرة زجاج ثلجية عملاقة.

وتستضيف الحديقة الثلجية باقة من الألعاب العائلية، بالإضافة إلى أكشاك الأطعمة الموسمية التي ستضفي أجواءً جميلة تنسجم مع موسم الاحتفالات. وتفتح الحديقة أبوابها حتى 25 ديسمبر، مع دخول مجاني لجميع أفراد العائلة، وذلك من الساعة 5 عصراً وحتى 10 مساءً طوال أيام الأسبوع، ومن الساعة 5 عصراً حتى 11 مساءً خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وتشكل الحديقة وجهة مميزة لتجربة الأنشطة الثلجية في الهواء الطلق مع إطلالة خلابة على برج خليفة ونافورة دبي. ويمكن شراء التذاكر ضمن الحديقة، علماً أن أنشطتها تُقدم على أساس الدفع مقابل كل لعبة.