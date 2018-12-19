إطلاق مسابقة التصوير الضوئي لمهرجان سلطان بن زايد التراثي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019 إطلاق مسابقة التصوير الضوئي المرافقة لفعاليات المهرجان في دورته الثالثة عشرة التي تبدأ فعالياتها بتاريخ 20 يناير وتنتهي يوم 2 فبراير 2019.

وحددت اللجنة محور المسابقة لهذه الدورة تحت عنوان «التراث» وأتاحت للمصورين التقاط الصور من جميع إمارات الدولة شرط أن تتقيد بمحور المسابقة. وحسب الشروط يمنع إضافة بيانات حرفية أو رقمية للصورة، ويجب ألا يقل طول ضلعها عن 3000 بكسل، ولا تقل جودتها عن 300 نقطة لكل بوصة، وتُسلم الصورة بصيغة JPEG على قرص مرن.

وأشارت اللجنة إلى أنه لا تقبل الصور التي فازت سابقاً بأي مسابقات أخرى، علماً أن كل مشارك يحق له التقدم بثلاث صور كحد أقصى. وتصبح الصور الفائزة من حق نادي تراث الإمارات، ويحق له المشاركة فيها في المعارض بعد أخذ موافقة صاحب الصورة.

وأكدت اللجنة ضرورة تعبئة استمارة المشاركة بخط واضح مع صورة جواز السفر أو بطاقة الهوية، مؤكدة أن قرارات اللجنة غير قابلة للطعن ولا يحق لموظفي نادي تراث الإمارات المشاركة في المسابقة.

يشار إلى أن آخر موعد لتسليم المشاركات هو السبت 26-1-2019، بمقر المهرجان أو نادي تراث الإمارات على صندوق بريد 6420.