«الإمارات للإبداع» يبحث إنجازاته لـ2018 وأجندته المستقبلية

المصدر: الشارقة - البيان

عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع برئاسة الشيخ خالد بن حميد القاسمي، رئيس المجلس، اجتماعه أمس، في متحف المواطن حسن بوصابر التراثي في الشارقة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الشيخ خالد القاسمي: إن اختيار متحف بوصابر الشخصي لعقد الاجتماع يأتي في إطار اهتمام وحرص الجمعية على إحياء التراث الشعبي والحفاظ عليه من الاندثار، فضلاً عن دعم المتاحف والحراك التراثي المتزايد في الدولة، وتشجيع المواطنين على المحافظة على هوية وتاريخ الدولة.

وتم استعراض مسيرة عمل الجمعية خلال 2018، والإنجازات المتحققة، إضافة إلى طرح خطط ومشاريع الجمعية المستقبلية، والاطلاع على اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والبرامج المنجزة، فضلاً عن الخطة التدريبية وورش العمل التي ستنفذها الجمعية بالتعاون مع الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة.