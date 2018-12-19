إبداعات السينما الفلسطينية في «ريل» 2019

المصدر: دبي - البيان

يعود مهرجان «ريل فلسطين» السينمائي السنوي لهذا العام من 18 إلى 26 يناير 2019. وستقوم سينما عقيل باستضافة أفلام المهرجان في أول مقر دائم لها في السركال أفنيو في دبي، إضافة إلى معرض 421 في أبوظبي، حيث تشارك سينما عقيل بعرض مجموعة مختارة من الأفلام الفلسطينية البديلة في الإمارات.

يعد هذا المهرجان الأكبر لـ«ريل فلسطين» حتى الآن، حيث سيتوافر للمشاهدين فرصة حضور عرضين مختلفين في اليوم الواحد. ومن خطط المهرجان أيضاً إقامة المحادثات وسوق يعكس روح الحياة الفلسطينية من حرف يدوية ونكهات وتراثيات والمزيد من المفاجآت التي سيعلن عنها قريباً.

تم تأسيس «ريل فلسطين» من قبل مجموعة من الأصدقاء في دبي في عام 2014 وأطلق أول مهرجان في يناير 2015 بهدف عرض الثقافة الفلسطينية والمثابرة من خلال الأفلام المستقلة بهدف إشراك المشاهدين اللحظات الملهمة، الجميلة والصعبة التي تحدث في ظل الاحتلال.