«فن أبوظبي».. برنامج استثنائي يتواصل حتى يناير

المصدر: أبوظبي - وام

تواصل النسخة العاشرة من معرض «فن أبوظبي 2018» فعالياتها المتميزة خلال العام الجديد، بإضافة مزيد من المعارض في جميع أرجاء الإمارة، وذلك بعد انطلاق الفعالية الرئيسية بنجاح في نوفمبر الماضي.

وقالت ديالا نسيبة مدير المعرض إن الفعاليات تواصل تقديمها أرقى المعارض والفعاليات الفنية ضمن البرنامج الممتد للدورة العاشرة، والذي يتضمن سلسلة من المعارض الفنية الاستثنائية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي لغاية يناير 2019.

واعتبرت الفعاليات انعكاساً للالتزام الراسخ بتوفير فعاليات فنية عالمية على مدار العام تشير إلى تطور الحراك الفني في المجتمع، وخاصة تجاه مثل هذه الأعمال الفنية، ودليلاً على تنامي الرغبة بإتاحتها أمام الجمهور لفترة طويلة حتى بعد اختتام فعاليات المعرض.