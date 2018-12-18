مجلة باللغة الإنجليزية تروي مسيرة الشارقة التنموية

المصدر: الشارقة - البيان

أبرم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة اتفاقية تعاون مع شركة «أركيميديا لندن» الإعلامية العالمية لإطلاق مجلة باللغة الإنجليزية بعنوان «حضارة»، تروي مسيرة الإمارة التنموية وتطوراتها المختلفة في مختلف القطاعات؛ بهدف نقل صورة الإمارة إلى العالم وترسيخ مكانتها الإعلامية.

ووقع الاتفاقية بمقر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وبيتر درينن المدير التنفيذي لشركة «أركيميديا لندن».

وقال طارق سعيد علاي: إن «حضارة» تسرد رحلة إمارة الشارقة الحافلة بالتميز والتقدم والإنجازات في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف أن مجلة «حضارة» تسلط الضوء على العديد من القطاعات بالإمارة مثل: الثقافة والفنون والأعمال والتصميم والهندسة المعمارية والتكنولوجيا والسفر والأناقة والطعام والفعاليات والشركات الناشئة والمغامرات والابتكار، وستشكل منصة لمناقشة وتبادل الأفكار ذات الأهمية الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن المحتوى الجذاب والصور المميزة التي ستضمها المجلة الجديدة ستجعل منها عملاً لافتاً ومرجعاً موثوقاً، حيث ستحوي «حضارة» أكثر من 100 صفحة من الأخبار والمقابلات والنبذات حول أصحاب الإنجازات والتعليقات التحليلية.

من جانبه قال بيتر درينن إن شركة «أركيميديا لندن» تفخر بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة لإصدار هذه المجلة، معرباً عن ثقته بأن «حضارة» ستفرض معايير جديدة للجودة والمحتوى في المنطقة، إلى جانب إلقائها الضوء على الإنجازات ومكامن القوة والمزايا التي تتمتع بها الإمارة.