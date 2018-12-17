تدردش مع جدها من وراء القبر

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

زعمت أم أن ابنتها صورت شبح جدها الذي تحدث إليها من وراء القبر في فيديو سناب شات.

وأفادت "ديلي ميل" أن الأم كاتي ميرسر تعتقد أن طفلتها الصغيرة مادلين جونز سجلت رسالة مخيفة لصوت رجل على تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت كاتي البالغة من العمر 45 عاما إنه يمكن سماع صوت ذكر على هاتفها على الرغم من عدم وجود رجال يعيشون في المنزل.

وعرضت الفيديو المخيف في وسائل التواصل الاجتماعي، وكان لدى مادلين، ذات الثلاث سنوات، مرشح سناب شات على وجهها وتحدثت إلى الكاميرا قائلة: "صغير وصفيق"، قبل أن تتوقف كما لو كانت تفكر، ثم ظهر صوت الرجل يردد بكلمة "قرد" بينما توقفت الطفلة للتفكير في كلمتها التالية التي ستقولها.

وعرضت كاتي الفيديو على أمها، التي تعرفت على الفور على صوت زوجها الراحل بيتر ميرسر، الذي توفي لإصابته بسرطان الحنجرة في سن 63 عام 2016 عندما كانت مادلين مولودة حديثا.

وغالباً ما تخبر الفتاة الصغيرة أمها عن شبح في المنزل، وبدلاً من اللعب مع شقيقتها الصغيرة لويزا، تجلس بمفردها في دردشة أحادية مع من تدعي أنه جدها.