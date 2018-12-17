أسماك قرش متحورة في بركان مائي

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

عثر خبراء بحريون مذعورين على سلالات أسماك قرش من النوع المتحور، مختبئة داخل بركان تحت الماء.

وذكرت صحيفة "الصن" أن الخبراء البحريين اكتشفوا أسماك القرش المتحولة وهي من نوع رؤوس المطرقة والرأي في الأعماق الحمضية بجنوب المحيط الهادي.

ويعتقد العلماء أن أسماك القرش قد تحورت لأجل البقاء في البيئة الساخنة والحمضية.

وقاد خبراء من ناشيونال جيوغرافيك البعثة إلى كافاتشي، وهو بركان نشط قبالة سواحل غينيا الجديدة.

وآخر مرة انفجر فيها البركان كانت في عام 2014 ، لذلك لم يكن يتوقع فريق الغوص أن يعثر على أي علامات للحياة في مياهه العكرة.

ومع ذلك ، فعندما أرسلوا روبوتا لاستكشاف البركان، ثبت خطأهم بسرعة حين عثروا على أسماك القرش الغريبة.