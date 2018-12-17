تقترن بشبح قرصان هايتي ثم تطلقه

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

في يناير الماضي، زعمت أماندا سبارو، 46 عاماً، أنها اقترنت بشبح قرصان من هايتي أعدم في عام 1700 بتهمة مهاجمة السفن وسرقتها في أعالي البحار.

لكن لانغ، أعلنت مؤخرًا على صفحتها على الفيسبوك أنها انفصلت عن زوجها الشبح، الذي تصفه بالشرير.

ونقلت " نيويورك بوست" عن أماندا قولها: "أشعر أن الوقت قد حان لإعلام الجميع بأن زواجي قد انتهىن وسوف أشرح كل الأسباب في الوقت المناسب ولكن في الوقت الحالي، كل ما أريد قوله هو أن أكون حذرة جداً عندما أكون في العالم الروحاني، فهذا ليس شيئاً يسهل العبث معه.

ووصفت زوجها القرصان قائلة: "إنه ذو بشرة داكنة وله شعر أسود، وقد التقيت به في عام 2014 عندما ظهر فجأة بجانبي أثناء نومي في السرير وأخبرته أنني كنت أرغب بحفل زفاف تقليدي كبير باللباس الأبيض.