ملعقة من التراب للتخلص من السمنة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

يبدو أن وسيلة التخلص من السمنة موجودة تحت أقدامنا طوال الوقت دون أن ندرك ذلك، وتتمثل بتناول ملعقة من التراب.

وأفادت "نيويورك بوست" أن هذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه الباحثون في جامعة جنوب أستراليا، الذين كانوا يدرسون كيفية امتصاص المواد الطينية للأدوية، ولكنهم لاحظوا أن ملعقة من التراب يمكن أن تمتص قطرات الدهون من الأمعاء بسرعة كبيرة.

ومن المحتمل أن يكون هذا الاكتشاف "العرضي" علاجًا للسمنة، وفقًا للدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة البحث الصيدلاني.

يقول الباحث الرئيسي في الدكتورة "تاهني ديننغ": "لم تكن المواد الطينية تحصر الدهون داخل تركيب جزيئاتها فحسب، بل كانت تمنع أيضًا امتصاص الجسم لها، مما يضمن مرورها ببساطة عبر الجهاز الهضمي، وتخلص الجسم منها في نهاية المطاف".

لكن الباحثين يحذرون من أن هذه الدراسة لا تزال في مراحل مبكرة جدًا ولم يتم اختبارها بعد على البشر.