الحب من أول نظرة يدفعه لترك وظيفته

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

احتل رجل صيني عناوين الصحف المحلية بعد أن تم الكشف عن أنه ظل ينتظر في محل لبيع الكتب في بكين، أكثر من 50 يوماً، أملاً في مقابلة فتاة أحلامه بعد أن حدث اتصال بينهما بالعين لمدة 10 ثوانٍ فقط.

ونقلت صحيفة «أوديتي سنترال» عن هذا الرجل البالغ من العمر 26 عاماً قوله، إنه يؤمن بقوة بالحب من أول نظرة، وهو مقتنع جداً بأن المرأة التي لمحها في مكتبة شهيرة في بكين في سبتمبر الماضي هي فتاة أحلامه.

وقد اضطر الشاب لترك وظيفته والتردد إلى المكتبة باستمرار في كل يوم من الصباح إلى المساء، على أمل أن يلتقي بها مرة أخرى حتى يتمكن من إخبارها بشعوره تجاهها، ولتحسين فرصه في مقابلة الفتاة الغامضة مرة أخرى.

وكان الرجل، الملقب بـ«صن»، يعرض صوراً رسمها باليد على زائري المكتبة علّهم يتعرفون إلى الفتاة ويرشدونه إلى عنوانها.