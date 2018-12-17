العراق يضع حجر الأساس لإعادة بناء جامع النوري في الموصل

المصدر: بغداد - عراق أحمد

أعلن مجلس محافظة نينوى أمس، وضع حجر الأساس لإعادة إعمار الجامع النوري الكبير بمدينة الموصل القديمة، عبر المنحة الإماراتية، مبيناً أن «اليونيسكو» اشترطت عدم تغيير خرائطه.

وقال عضو المجلس، حسام العبار: إن «رئيس ديوان الوقف السنّي الشيخ عبداللطيف الهميم، ومحافظ نينوى، نوفل العاكوب وممثلين عن الإمارات وضعوا حجر الأساس لإعادة بناء جامع النوري الكبير بالمدينة القديمة».

وأضاف: «أن منظمة التراث العالمي «اليونيسكو» اشترطت عدم إجراء أي تغيير في خرائط الجامع، باستثناء توسعة محيطه، بعد إزالة بعض المنازل منه، فضلاً عن إبقاء بعض آثار الدمار الذي خلّفه تنظيم داعش الإجرامي». وأوضح أن «دولة الإمارات تبرعت بتكلفة إعمار الجامع البالغة نحو 50 مليون دولار»، مبيناً أن إعادة إعمار الجامع ستشمل المناطق المحيطة به.