اختتام فعاليات أيام الفجيرة الثقافية في إيطاليا

المصدر: الفجيرة - البيان

أسدل الستار على فعاليات مهرجان «أيام الفجيرة الثقافية في إيطاليا»، الذي استمر 4 أيام في العاصمة الإيطالية روما، بتنظيم جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع سفارة الدولة في إيطاليا، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وذلك في إطار «عام زايد».

وتنوعت فعاليات المهرجان في اليوم الأخير الذي عقد في جامعة «لا سابينزا» بالعاصمة روما، بحضور أساتذتها وطلابها وضيوفها، بعرض فيلم عن الفجيرة استعرض معالم الإمارة الأثرية والطبيعية ونهضتها العمرانية الحديثة.

وتوجه خالد الظنحاني، رئيس وفد الدولة بالشكر للجامعة على استضافتها فعاليات المهرجان في حرمها الجامعي، مشيراً إلى التعاون الكبير الذي أبدته إدارة الجامعة في توفير كافة المتطلبات لإنجاح فعاليات المهرجان.