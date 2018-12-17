«ملتقى نهج زايد».. أعراف إماراتية

المصدر: الشارقة - البيان

نظم معهد الشارقة للتراث أمس فعالية بعنوان: ملتقى نهج زايد، بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم، بمركز فعاليات التراث «البيت الغربي»، ساحة التراث، وتستمر لغاية 20 ديسمبر الجاري، حيث يستهدف البرنامج الطلبة من الفئة العمرية (10 إلى 15 سنة).

وقال د. عبدالعزيز المسلم، رئيس المعهد: «مع نهايات العام الأجمل والأعمق والأفضل، «عام زايد»، حرصنا على أن نقدم المزيد حول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس وباني الدولة، وكان العنوان الجديد الكبير هو هذا الملتقى، ملتقى نهج زايد، بالتعاون مع شركائنا مجلس الشارقة للتعليم، حيث سيتطرق الملتقى في كل يوم إلى كل البيئات الإماراتية، لتنقل الطلبة في رحلة شيقة من البيئة الزراعية إلى الجبلية فالبحرية والبرية وكل بقعة من هذه الأرض الطيبة».

وتابع: «ويهدف البرنامج إلى المساهمة في اكتساب فن التعامل مع الآخرين استناداً إلى قيم وأعراف إماراتية متوارثة من الآباء والأجداد، وتعلم قواعد وسلوكيات التواجد في المجالس التي تشمل كيفية استقبال الضيف وحسن الترحيب به، وتعلم آداب السلام والحديث، بالإضافة إلى تشجيع صلة الرحم وترابط المجتمع».