منح سريلانكي الإقامة الدائمة في كوريا الجنوبية لإنقاذه مسنة من النار

المصدر: يونهاب

أقرت الحكومة الكورية الجنوبية منح الاقامة الدائمة لعامل سريلانكي أنقذ إمرأة مسنة من موقع اشتعلت فيه النيران.

وصرحت وزارة العدل اليوم الاحد إنها أقرت بالاجماع منح الاقامة الدائمة للمواطن السريلانكي "نيمال" (38 عاما) في اجتماع استشاري لحماية حقوق الانسان للاجانب وتطوير مصالحهم.

وتعتبر هذه المرة الأولى، التي يحصل فيها أجنبي على الاقامة الدائمة بكوريا الجنوبية، تقديرا لمساهمته في الحفاظ على حياة المواطنيين ومتلكاتهم.

وتعكس القصة واقع تضحية عامل البستان "نيمال"، الذي سارع بانقاذ إمرأة كورية جنوبية مسنة تبلغ من العمر 90 عاما في فبراير من العام الماضي، حيث دخل راكضا إلى منزلها رغم تصاعد ألسنة اللهب.

وعلى الرغم من أن نيمال كان يقييم بصورة غير شرعية في البلاد، إلا أنه نظرا لشجاعته حصل على جائزة "إنسان خيري" من شركة أل جي في مارس، كما اعترفت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية به كمصاب أثناء أدائه للعمل الخيري في يونيو.

ويخضغ نيمال حاليا للعلاج لتعرضه للحريق في عنقه ورأسه ومعصم اليد وتضرر رئتيه من استنشاق الغازات السامة.

كما أقدم مكتب الهجرة التابع لوزارة العدل بكوريا الجنوبية بمنح نيمال حق الاقامة الدائمة لمواصلة عمله في كوريا الجنوبية بشكل شرعي، وهو ما يضمن له أيضا الدخول في مظلة التأمين الطبي الوطني، وهو إجراء يقتضي بالضرورة تغيير نوع التأشيرة التي كان يحملها، كما أقدم مكتب الهجرة أيضا على إعفاء السريلانكي من الغرامة المالية التي يتم فرضها على المقيمين بشكل غير شرعي.

وستقام مراسم منح الاقامة قبل ظهر يوم الثلاثاء القادم في مكتب الهجرة في ديغو.