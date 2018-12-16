تفاعل جماهيري كبير في ختام فعاليات أسبوع التراث الإماراتي

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت أخيراًَ، فعاليات أسبوع التراث الإماراتي، في مركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي» بالشارقة، حيث كّرم د. عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، الوفد المشارك في الأسبوع، الذي لاقى تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، وحضره عدد من مسؤولي وممثلي وفناني دولة الإمارات، وعُشّاق التراث، ضمن برنامج «أسابيع التراث العالمي»، الذي ينظمه المعهد، تحت شعار «تراث العالم في الشارقة».

واستمرت الفعاليات على مدار 5 أيام، حيث تضمنت عروضاً لفرقة العيالة، ومعرض التراث الإماراتي، الذي شمل حرفاً تقليدية، وأكلات تراثية، وفرقاً شعبية متنوعة، وعازفاً للعود، ومعرضاً تراثياً للأسر المنتجة، وعروضاً يومية للصيد بالصقور.

تعريف

وقال رئيس معهد الشارقة للتراث: كانت دعوة مفتوحة للجميع، لزيارة مركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي» في قلب الشارقة، حيث وَجد كل زائر ما يسر ناظريه، وينقله إلى عالم ما زلنا نعشقه ونتوق إليه، فمن خلال أسبوع التراث الإماراتي، حرصنا على تعريف الجيل الحالي والأجيال القادمة بأصالة الماضي، وما فيه من تقاليد تعبّر عن الموروث الشعبي للأجداد.