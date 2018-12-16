«يا ذا الشباب الباني» محور المسابقة الشعرية لمهرجان «سلطان بن زايد»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019، إطلاق المسابقة الشعرية المرافقة لفعاليات المهرجان في دورته 13، التي تقام فعالياتها خلال الفترة من 20 يناير إلى 2 فبراير المقبلين.

وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، راعي المهرجان، اختارت اللجنة العليا المنظمة للدورة، أن يكون موضوع الجائزة، مجاراة أبيات قصيدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه «يا ذا الشباب الباني»، حيث تعتبر هذه القصيدة، من أبرز القصائد التي تحمل في أبياتها قيماً إنسانية ووطنية كبيرة، إلى جانب شهرتها وانتشارها على نطاق واسع في الإمارات والخليج العربي.

شروط

وتتلخص شروط المسابقة لهذه الدورة، بالمشاركة في قصيدة نبطية، لا تقل عن 12 بيتاً، ولا تزيد على 16 بيتاً، ولم يسبق نشرها أو المشاركة بها في مسابقة أخرى، إلى جانب التزام القصيدة بغرض مجاراة أبيات قصيدة المغفور له الشيخ زايد «يا ذا الشباب الباني»، والتقيّد بوزن وقافية القصيدة.

كما أن المشاركة متاحة للشعراء والشاعرات من سن 16 سنة فما فوق، لأبناء دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتُستبعد مشاركات الحائزين على المراكز الـ5 الأولى في آخر نسختين من المسابقة.

جوائز

ويمنح الفائز الأول رمزاً وسيارة فاخرة، ويحصل الـ4 الآخرون على جوائز نقدية قيمة، وسيتم اختيار أفضل 5 قصائد مشاركة، ودعوة شعرائها لإلقاء قصائدهم في اليوم الختامي للمهرجان. وأشارت اللجنة المنظمة، إلى أن آخر موعد لاستلام المشاركات، هو يوم 22 يناير المقبل.