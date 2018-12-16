المغربي معاذ بوكيوض «منشد الشارقة» 11

المصدر: الشارقة - البيان

كرّم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، المنشد المغربي معاذ بوكيوض، الفائز بلقب برنامج منشد الشارقة في دورته 11، والذي تنظمه قناة الشارقة، وذلك بعد إحرازه أكبر عدد من الأصوات من قبل لجنة التحكيم والجمهور في آخر سهرات البرنامج الذي استضافها مسرح المجاز في الشارقة.

وحلّ في المركز الثاني المنشد الجزائري لقمان إسكندر، فيما نال المنشد التونسي نافع عيّاد المركز الثالث، بينما لم يحالف الحظّ المنشدين المصري محمد شعير، والأردني إبراهيم الكيالي، والسعودي عادل الأسدي، والسوري محمد نقشبندي، الذين قدموا لوحات إنشادية باهرة عبّرت عن جماليات صوتية لاقت استحسان لجنة التحكيم التي ضمّت كلّاً من: المنشد محمود التهامي نقيب المنشدين والمبتهلين في مصر، والمنشد الإماراتي أحمد بو خاطر، والمنشد والمقرئ الإماراتي أسامة الصافي.

المرة الثانية

وحول هذا الفوز قال نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ لبرنامج منشد الشارقة: «هذه المرّة الثانية على التوالي التي يبقى فيها لقب منشد الشارقة في المملكة المغربية الشقيقة بعد دورة العام الماضي، حيث عبّر سفراء المغرب من المنشدين المبدعين عن ثقافة كبيرة تتمتع بها بلادهم على صعيد الإنشاد، وها نحن اليوم نحتفي بمنشد جديد استطاع أن يبهر الجميع بأداء متميز عكس من خلاله موهبة كبيرة وثقافة واسعة في مجال الفن الإنشادي».

وشهد الحفل إطلالة الفنان العالمي سامي يوسف، وفرقته الموسيقية، الذي قدّم للجمهور باقة متنوعة من أشهر أغانيه وموسيقاه، وسط تفاعل كبير أبداه الجمهور المتواجد في المسرح، كما حضر الحفل الختامي كلّ من المنشدين حامل لقب الدورة الماضية من البرنامج المنشد ياسين لشهب، ووصيف الدورة التاسعة المنشد الأردني نزار الشياب.