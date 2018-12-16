حسين الجسمي يغني في«أوبرا دبي» 27 الجاري

المصدر: دبي - البيان

يحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي (السفير فوق العادة للنوايا الحسنة)، أمسية غنائية طربية في «أوبرا دبي» مساء 27 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع انطلاق مهرجان دبي للتسوق 2019، وبدعم مؤسسة المهرجانات والتجزئة في دبي.

الجسمي الذي كان أول فنان عربي يشدو على مسرح «أوبرا دبي»، يعود مجدداً، ليمتع جمهوره بأحاسيسه غناءً وطرباً بمجموعة من أهم أغنياته المتنوعة بين الألوان الموسيقية من الفن الخليجي والطرب العربي.

يُذكر أن مسيرة الجسمي الفنية تمتد لأكثر من 23 عاماً قدم خلالها للجمهور أعمالاً فنية ووطنية متعددة وناجحة، ورسم لنفسه مكانة مرموقة في الوسط الفني.وسيقدم الجسمي للجمهور في دبي أوبرا، أغاني تجمع بين اللون الخليجي والعربي من أعمال الفنان القديمة والحديثة مثل أغنية «أحبك»، «إجا الليل»، «قهوة وداع»، «وتبقى لي»، «جديلة»، وغيرها من الأغاني التي شكلته مسيرته الفنية المميزة.