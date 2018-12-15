«الشارقة للتراث» يشارك في مهرجان ضواحي بأنشطة تراثية متنوعة

المصدر: الشارقة - البيان

يشارك معهد الشارقة للتراث في النسخة السابعة من مهرجان ضواحي، الذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي والقرى، وانطلق أول من أمس في حديقة الرمثاء بالشارقة.

فيما انطلق أمس الجمعة في حديقة البطائح، وتستمر فعاليات المهرجان حتى الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري، بتوليفة تراثية ومجتمعية وفعاليات وأنشطة وبرامج تراثية جاذبة ولافتة ومعارض للأطفال والعائلات.

وتتضمن فعاليات المهرجان العديد من الجوانب، منها الجانب التراثي، وفقرات ترفيهية إضافة إلى مسرح يومي، ومسابقات، وعروض فلكلورية.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: نحرص دوماً على المشاركة في مهرجان ضواحي الذي يلعب دوراً مهماً وحيوياً في تعزيز الترابط الاجتماعي والتماسك الأسري، من خلال التلاقي والتفاعل في المهرجان.