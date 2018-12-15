قلب بشري يعيد طائرة أدراجها!

المصدر: البيان الالكتروني

عادت طائرة أميركية، كانت تقوم برحلة بين مدينتي سياتل ودالاس أدراجها، بعد نسيان قلب بشري فيها كان ينقل لزراعته في جسد أحد المرضى، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم" نقلاً عن وسائل إعلام أمريكية.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "ساوث ويست" الجوية، قد قطعت مسافة 950 كيلومترا من أصل 2500، يوم الأحد الماضي، عندما اكتشف طاقمها أن القلب الذي نقل من كاليفورنيا والموجه إلى مستشفى في سياتل لا يزال فيها.

وقال الناطق باسم شركة الطيران، دان لاندسون: "بعد أن أدركنا بأن الخطأ قد وقع، بادرنا بالعودة إلى سياتل".

وذكرت صحيفة "سياتل تايمز"، أن قائد الطائرة قال للركاب المذهولين، إن الحمولة تحوي قلبا بشريا، ولم تعطِ الشركة أي تفاصيل إضافية.

واستخدم بعض الركاب هواتفهم الذكية للتحقق من المدة الزمنية التي يمكن فيها الاحتفاظ بقلب بشري لاستخدامه في عملية زرع قلب، ليجدوا أن هذه المدة تتراوح بين 4 و6 ساعات، بينما كانت الطائرة قد قطعت في الجو نحو 3 ساعات تقريبا.

بعد عودة الرحلة إلى سياتل، تم نقل القلب إلى مركز صحي لتخزين الأنسجة.