رحيل مخترعة "الطابعة الإلكترونية" إيفلين بيريزين عن 93 عاماً

المصدر: البيان الالكتروني

رحلت عن عالمنا إيفلين بيريزين، المرأة التي اخترعت ما يعتبره الكثيرون أول معالجة نصوص إلكترونية، عن 93 عاما.

وأطلقت بيريزين على اختراعها اسم "سكرتيرة البيانات" حين روجته شركتها العام 1971.

وطورت شركتها "ريداكترون" بحيث ارتفع عدد مستخدميها من تسعة أشخاص ليصل 500 واعتبرتها مجلة "بيزنس ويك" واحدة من كبار سيدات الأعمال في الولايات المتحدة العام 1976.

وكانت قد صممت واحدا من أنظمة حجز الطيران عن طريق الكمبيوتر، واختبرته شركة يونايتد إيرلاينز العام 1962.

وأفاد متحف تاريخ الحاسوب أن النظام عمل لمدة 11 عاما بدون أي خلل في نظامه المركزي، وفق ما ذكرت "بي. بي. سي".

وطورت إيفلين أنظمة أخرى، منها نظام مصرفي آلي.

وقالت بيريزين في مقابلة أجريت معها العام 2015 إنها أقامت مشروعا خاصا بها في منتصف ستينيات القرن الماضي بعد أن استنتجت أن فرصها في النجاح كموظفة تبقى محدودة.

وقالت إنها فكرت في البداية بتطوير حاسب إلكتروني لعد النقود لكنها في النهاية استقرت على معالجة النصوص الإلكترونية.

وكان الجهاز الذي طورته بارتفاع متر وفيه لوحة مفاتيح ويوجه إلكترونيا وتتبعه طابعة، ويستطيع تسجيل ما يطبعه المستخدم من أجل التحرير في وقتت لاحق.

وقد افتقر الجهاز الأولي للشاشة وما لبث أن ظهر منافسون له، مثل جهاز ليكسيترون، الذي كان يملك شاشة، ثم أصبح جهاز بيريزين بدوره مجهزا بشاشة.

وقد ازدهرت الشركة وزاد الطلب على منتجاتها، لولا الركود الاقتصادي في السبعينيات الذي اضطر العملاء لاستئجار الآلات بدلا من شرائها، واضطرت بيريزين في النهاية إلى بيع الشركة.

وقد رحلت في الثامن من ديسمبر في مانهاتن بعد أن رفضت تلقي العلاج من السرطان.