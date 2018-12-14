مركز راشد لأصحاب الهمم يعيد صياغة نظامه الداخلي

المصدر: دبي ــ البيان

أصدر مجلس إدارة مركز راشد لأصحاب الهمم، خلال اجتماعه الأول الذي عقد أخيراً، قرارات هيكلية وتوصيات عديدة، منها صياغة نظام داخلي للمركز يحدد المعايير والضوابط والأطر العامة.

وذلك بحضور الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم العضو المنتدب للمركز، وأحمد هاشم خوري مؤسس المركز، ومريم عثمان المدير العام، وعدد من الأعضاء: سلطان صقر السويدي ومحمد باقر ومحمد عبدالجليل مصبح وجورج بشارة وباراس تشادابوري.

ومن بين التوصيات التي خرج بها الاجتماع: تشكيل المجلس التنفيذي لمجلس الإدارة، ومواصلة التعاون مع الجهات الحكومية وفي مقدمتها المكتب التنفيذي والإدارة المالية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وانعقاد الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة.

وفي بداية الاجتماع، أكد أحمد هاشم خوري، دعم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دبي هيئة الطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، رئيس مجلس إدارة مركز راشد لأصحاب الهمم لهذا الاجتماع المهم للمركز.

وقال خوري: وجدنا في هذا التحوّل الهيكلي مصلحة مستقبلية في دعم المركز واستقراره واستمراره. كما استعرضت مريم عثمان المدير العام، خلال الاجتماع، إنجازات المركز وتطلعاته.