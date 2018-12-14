عهود الرومي وسيف الشعفار يكرمان الفائزين بجائزة «أفلام السعادة»

المصدر: دبي - البيان

كرّم «البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة» الفائزين بجائزة «أفلام السعادة» التي تم إطلاقها بالشراكة مع وزارة الداخلية وفوكس سينما التابعة لمجموعة «ماجد الفطيم» و«SMOVIES» التابعة لشركة براند موكسي بهدف الإسهام في تطوير المحتوى الإيجابي والهادف.

وتشجيع الإبداعات والطاقات الخلاقة وإشراك أفراد المجتمع في تعزيز ثقافة السعادة والإيجابية وجودة الحياة من خلال تقديمها في أفلام معبرة. وكرّمت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، خلال حفل تم تنظيمه في صالة «فوكس سينما» ديرة سيتي سنتر.

وبحضور الفنان حبيب غلوم، دانييل أردين الفائزة بالمركز الأول عن فيلمها «تناغم» ومشاعل أحمد العبد التي فاز فيلمها «سعادتي في قادتي» بالمركز الثاني، وآركيوس الذي فاز بالمركز الثالث عن فيلم «العودة».

أفلام قصيرة

وتقوم فكرة مبادرة أفلام السعادة على إنتاج أفلام قصيرة مدة كل منها دقيقة واحدة عن السعادة والإيجابية وفقاً لرؤى الأشخاص واتجاهاتهم، وشملت المبادرة جميع أفراد مجتمع دولة الإمارات من مختلف الفئات العمرية والجنسيات وطلاباً من أكثر من 70 جامعة ومؤسسة أكاديمية.

حضر حفل التكريم أعضاء لجان التحكيم في المرحلتين نصف النهائية والنهائية، ومنتجو 22 فيلماً تأهلت إلى المرحلة نصف النهائية من بين 200 مشاركة في الجائزة، وممثلو الشركاء الاستراتيجيين للمبادرة، وعدد من الشخصيات والمخرجين وصناع الأفلام والمشاركين في الجائزة والرؤساء التنفيذيين للسعادة وجودة الحياة.

جوائز

وفاز أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بفرصة حضور مهرجان كان السينمائي 2019 في جائزة قدمتها وزارة الداخلية، إضافة إلى جوائز مالية بقيمة 5000 درهم للمتأهلين الـ 22 للمرحلة النهائية، فيما قدمت مجموعة «ماجد الفطيم» جوائز مالية بقيمة 50 ألف درهم للفائز بالمركز الأول و30 ألف درهم للفائز بالمركز الثاني و20 ألف درهم للفائز بالمركز الثالث.

وأكد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، أن الدعم المقدم لمثل هذه المبادرات الوطنية الجادة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتشجيع وتبني المبادرات الهادفة التي تقدم محتوى ثقافياً يعزز المسؤولية المجتمعية والأفكار الإيجابية، معرباً عن فخره بالشراكة مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة في دعم مبادرة «جائزة أفلام السعادة».

وقال الشعفار إن مثل هذه الشراكات تلعب دوراً حيوياً في الوصول إلى الأهداف المجتمعية النبيلة.

تعزيز

قالت حنان المرزوقي مدير إدارة البرامج والمشاريع في البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، إن جائزة أفلام السعادة تهدف إلى تعزيز دور الإنتاج الفني والإعلامي في تطوير المحتوى الإيجابي ودعم وتوظيف وتشجيع الإبداعات والطاقات الخلاقة وتمثل شراكة مع المجتمع في صنع المحتوى الإيجابي من خلال أفلام تعبر عن رؤى صانعي الأفلام للسعادة وجودة الحياة.