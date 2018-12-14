حميد النعيمي يشهد أمسية «عجمان بوح القوافي»

المصدر: عجمان - وام

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الأمسية الشعرية بعنوان «عجمان بوح القوافي»، والتي نظمتها دائرة التنمية السياحية بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المجتمع مساء أول من أمس، في متحف عجمان.

وأحيا الأمسية التي تأتي في إطار فعاليات وأنشطة الدائرة وقدم لها الإعلامي حسين العامري، كل من الشعراء: مصبح بن علي الكعبي ( الشاعر المبرز في حقل القصيدة النبطية)، سيف سالم المنصوري (شاعر المليون وحامل البيرق للموسم السادس)، عكاش العتيبي من السعودية، أحمد بن شمروخ من الكويت.

وبدأت الأمسية بوصول صاحب السمو حاكم عجمان ومرافقيه، حيث استمع سموه إلى شرح واف حول ما نفذ في مشروع الحي التراثي والتي بلغت 25 %، حيث إن القيمة الإجمالية للمشروع 25 مليون درهم ويشمل مناطق ثقافية وتراثية وترفيهية تعزز من مكانة المتحف.

فيلم توثيقي

بعد ذلك، عرض في بداية الأمسية الشعرية فيلم توثيقي عن قدامى الشعراء في إمارة عجمان تناول حياتهم وحكاياتهم مع الشعر.

وقدم الشعراء المشاركون بالأمسية، العديد من القصائد التي تغنت بسيرة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، المليئة بالشواهد المضيئة.

وعكست القصائد الإنجازات الكبيرة لمؤسس الدولة، وأشادت بحكام الإمارات في تعزيز كيان الاتحاد، كما تغنى العشراء بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية وبالنهضة الشاملة لدولة ألأمارات، بفضل قيام الاتحاد وتغنى الشعراء أيضاً بحكمة وإنجازات صاحب السمو حاكم عجمان في كل المجالات وأبرزت قصائدهم جهود سموه في مجال الثقافة والمعرفة والعلم ومكارمه السخية في كل مكان.

وفي ختام الأمسية الشعرية، التي تفاعل معها الحضور، قام سموه بتكريم معالي نورة الكعبي لمساهمتها في دعم العمل الثقافي في دولة الإمارات وتكريم أوائل الشعراء والقدماء والاحتفاء بإبداعاتهم، منهم :

حمد خليفة بوشهاب وحمد محمد بوشهاب وراشد بن سالم بن جبران السويدي الملقب براشد الخضر، وربيع بن ياقوت وسيف حمد بن سلمان وسالم عبيد العليلي. كما تم تكريم الشعراء الذين شاركوا في إحياء هذه الأمسية.

وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان هدية تذكارية في الفعالية، من الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية تقديراً لسموه في دعم وتشجيع كل عمل ثقافي وسياحي.

حضر الأمسية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وعبدالله أمين المستشار بديوان الحاكم.

وحمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة. وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين وجمع غفير من المهتمين بالشعر.

وثمن الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، حضور صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان، للأمسية الشعرية، مشيراً إلى أن حضور سموهما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بدعم الحركة الثقافية من خلال حرصها على رعاية العديد من الأنشطة والفعاليات والمهرجانات التي تستهدف إحياء التراث وتعميق المعرفة في المجتمع الإماراتي وتأكيد ريادته في المجالات كافة.

وجهة مثالية

وقال الشيخ عبدالعزيز النعيمي «إن اختيار متحف عجمان لتنظيم هذه الفعالية جاء بهدف تسليط الضوء على الأهمية التاريخية والثقافية والتراثية والسياحية التي يشكلها المتحف خاصة أنه بات الوجهة المثالية للزوار الراغبين بالاطلاع على مسيرة نمو وتطور الإمارات التي أصبحت محط أنظار العالم أجمع، وصار المتحف أيقونة سياحية تعتمد عليها الإمارة في رؤيتها المستقبلية لتطوير القطاع السياحي».

وقال صالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، إن تنظيم امسية «عجمان بوح القوافي» يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي وضعتها دائرة التنمية السياحية ضمن أجندتها السنوية لتسريع الخطى نحو تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2021 .