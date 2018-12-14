مؤسسة العويس تحتفي بمسيرة فاطمة لوتاه الإبداعية

المصدر: دبي - البيان

احتفت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بإبداعات الفنانة الإماراتية فاطمة لوتاه، من خلال اسضافة معرض فني لها، اول من أمس، بقاعة المعارض الكبرى في مقر المؤسسة بمبنى المؤسسة في شارع الرقة بدبي، وذلك بحضور الأديب عبدالغفار حسين، وسعيد النابودة، المدير العام بالإنابة في هيئة دبي للثقافة والفنون.

ويأتي هذا المعرض الذي ضم باقة أعمال عكست المراحل الإبداعية المتنوعة في حياة الفنانة، بعد أن كانت فاطمة لوتاه قد شاركت بديسمبر الماضي 2017 ضمن معرض جماعي مشترك بعنوان «إبداعات نسوية» نظمته المؤسسة.

وكان للفنانة حضور إيجابي خلال أغسطس الماضي، عندما سلّطت أعمالها الضوء على التراث الإماراتي وعرضت على واجهة برج ناسداك بساحة تايمز سكوير بنيويورك، حيث اختيرت ضمن برنامج الفنان المقيم، الذي أطلقته شركة ناسداك لتدعم الفنانين المحلّيين.