عروض أفلام وجولات تراثية في العين

المصدر: العين - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي فعاليات مجتمعية مميزة في منطقة العين خلال الأسبوعين المقبلين، تمزج بين العروض السينمائية والجولات التراثية الميدانية.

وذلك في مواقعها التاريخية والثقافية المختلفة. وتبدأ أولى عروض برنامج «سينما القطارة» اليوم في مركز القطارة للفنون بعرض فيلم «ذيب» من تأليف وإخراج ناجي أبونوار، والفيلم القصير «مارية نوستروم» من إخراج رنا كزكاز وأنس خلف. أما فيلم «مارية نوستروم، سوريا» فهو فيلم قصير يروي القصص المأساوية للاجئين، الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط وأولئك الذين قضوا وهم يحاولون الفرار من بلدانهم التي تعيش الحرب.

ومن جهة أخرى، تنطلق جولة «رحلة عبر عاداتنا» غداً السبت، من قصر المويجعي في العين، لتقديم تجربة ثقافية غنية يتم خلالها معايشة الممارسات الحياتية والتقاليد المرتبطة بالزراعة في منطقة العين. تنطلق الجولة عند الثالثة ظهراً وتستمر إلى السادسة والنصف مساء.

بيتي القديم

أما جولة «بيتي القديم» التي ستأخذ المشاركين في جولة ميدانية لأول مرة على البيوت والقلاع والمساجد القديمة في واحة هيلي في منطقة العين.

وذلك يوم الثلاثاء 18 الجاري. يتضمن البرنامج زيارة كل من سيبة (برج مراقبة) الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسيبة خليفة بن نهية الدرمكي، وقلعة ومسجد جمعة بن رحمة الدرمكي، وشريعة هيلي، وغرفة بن مكتوم، وبيت حمد بن هادي الدرمكي، وبرج بن رايح الدرمكي. كما تتضمن الجولة أيضاً التعرف على أهم العادات المتبعة في استقبال الضيوف في البيوت القديمة.

عطلة نهاية الأسبوع

وفي يومي 21 و22 الجاري، تُنظم فعالية «عطلة نهاية الأسبوع» في واحة العين بدءاً من الرابعة عصراً حتى العاشرة مساء.