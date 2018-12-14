«شباب اليوم: تكريماً للآباء المؤسسين»..فنون تحتفي بإنجازات قادة دولة الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم، أخيراً، معرض فني مخصص لإحياء ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة.

وذكرى إخوانه القادة المؤسسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل مركز «برجيل لجراحة اليوم الواحد» وذلك في مناسبة الذكرى السنوية الأولى لافتتاحه، حيث يأتي ذلك بهدف تشجيع المواهب الفنية الشابة وتعزيز حضورها، وتزامناً مع «عام زايد». ويقام هذا المعرض بالتعاون مع معرض الاتحاد للفنون الحديثة.

وتتمثل الغاية الرئيسية للمعرض، الذي يقام تحت عنوان «شباب اليوم: تكريماً للآباء المؤسسين» في تمكين الفنانين الشباب الإماراتيين من إبراز مواهبهم، عبر المزج بين القيم والثقافة الإماراتية وتصورهم لمستقبل الإمارات.

إذ تتمحور الأعمال الفنية التي يقدمونها في هذا المعرض، حول عكس إنجازات مؤسس الدولة وإخوانه حكام الإمارات، وإنجازات قيادة الدولة، وإحياء التراث العريق، مع التركيز على الحاضر والمستقبل. ويقدم هذا المعرض أعمال الفنانين الشباب الإماراتيين بمنظور جديد بالنسبة للمشهد الفني في الدولة.

ويحاول المعرض الإجابة عن أسئلة من قبيل: كيف يمكن المحافظة على التقاليد الإماراتية مع مواكبة الحياة العصرية؟ وكيف يرى الفنانون المستقبل؟ وما الخطوات التالية للمواهب الفنية الشابة في الإمارات؟ إضافة لمواضيع أخرى.

وقال أمير فردوس، مدير العمليات في شركة VPS Healthcare: «نعتقد أن فن الشفاء يتجاوز العلاج، حيث يجب أن تكون العيادة أو المركز الطبي مهيئاً لخلق بيئة مناسبة سواء للأطباء والكادر الطبي أو للمرضى لمنحهم العلاج بشكل أكثر فعالية. هذا هو الدافع وراء تعاوننا مع معرض الاتحاد للفنون الحديثة».

وقال الدكتور فادي بلدي، المدير الطبي واستشاري الأمراض الباطنية في شركة VPS Healthcare: «نحن سعداء لتحويل مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد إلى لوحة فنية للفنانين الشباب الموهوبين، ومن خلال هذه المبادرات نتجاوز صناعة الرعاية الصحية، ونوفر الدعم والمنصة للمواهب الشابة في مجتمعنا لتقدم إبداعاتها».

وقال خالد صديق المطوع رئيس مجموعة « EMAG»: «بصفتنا الجيل الذي شهد إنشاء الاتحاد، كنا جزءاً من التطور الديناميكي في الدولة. وتشمل رؤيتنا تطوير المشهد الفني والثقافي في الإمارات، وتقديم الدعم للمواهب الجديدة، مع الحفاظ على تراثنا العريق.

ويقع الابتكار في صميم التقدم الذي حققته الإمارات، ونريد أن نواصل تسليط الضوء على قدرات شبابنا من خلال تقديم الدعم لهم وتوفير المنصة المناسبة لإبراز إبداعاتهم».