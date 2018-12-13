بالفيديو.. معلمة تعاقب طالباً بقص شعره على أنغام النشيد الوطني

المصدر: البيان الالكتروني

انتشر فيديو غريب، على شبكات التواصل الاجتماعي، صوره طلاب مدرسة أميركية لمعلمتهم وهي تهين طالبا قاصرا بطريقة غريبة، وهي تغني النشيد الوطني (الراية الموشحة بالنجوم).

وذكرت صحيفة ميرور، أن معلمة مادة العلوم الطبيعية، مارغريت غيزنغز (52 عاما)، قصت شعر أحد طلابها بالقوة بحضور زملائه.

وأثناء عملية تشذيب الشعر، كانت غيزنغز تغني النشيد الوطني وتلقي بخصلات شعر الطالب على الأرض بحركة هستيرية.

وحاولت المعلمة نفسها الإمساك بطالب آخر لقص شعره أيضا، لكنه تمكن من الفرار في الوقت المناسب ولحقه الطلاب الآخرون.

واعترف طلاب الصف للصحفيين بأن هذا السلوك للمعلمة غيزنغز لم يشهدوه من قبل، وتفاجأوا بما فعلته مع زميلهم، وأشاروا إلى أنها "سيدة محترمة ومحبة للطلاب، وتبتسم دائما، إنها ليست المعلمة التي نعرفها ونحبها".

وألقت السلطات المختصة في ولاية كاليفورنيا الأميركية وفق "روسيا اليوم" القبض على المعلمة بتهمة سوء معاملة طالب قاصر. ولم تتوضح بعد الأسباب التي دفعت المعلمة لفعل ذلك. وستواجه المعلمة حكما بالسجن يصل إلى ثلاث سنوات ونصف السنة.

بالفيديو.. معلمة تعاقب طالباً بقص شعره على أنغام النشيد الوطنيhttps://t.co/XPf8VJyGkN#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ibIGBEJhF4 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨