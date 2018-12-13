المصور ناصر بابو يغادر «البيان» بعد عطاء 29 عاماً

المصدر: دبي - البيان

كرّم إبراهيم الحساوي، مدير التحرير للشؤون الفنية لدى صحيفة البيان، صباح أمس، يرافقه أحمد الحوري، مدير التحرير للشؤون الرياضية، وخالد بن هويدي، رئيس قسم دعم المحتوى الصحفي، وناصر المنصوري، رئيس قسم التصوير، وعدد من الزملاء، الزميل المصور ناصر بابو، الذي غادر الصحيفة بعد تاريخ مهني طويل حافل بالعطاء.

وتخلل الحفل كلمة ألقاها إبراهيم الحساوي، عبّر فيها عن شكره وتقديره لناصر بابو على الجهود التي بذلها خلال السنوات الماضية، لتعزيز صورة «البيان» بين القراء وتفانيه في العمل الميداني.

وبدوره، وجّه ناصر بابو شكره وامتنانه لـ«البيان»، وتحديداً قسم التصوير، على البادرة الطيبة، قائلاً إنه التحق بالصحيفة منذ 29 عاماً، آملاً أن يكون قد أدى واجبه على أكمل وجه، متمنياً للجميع النجاح والارتقاء المستمر.