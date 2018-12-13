دبي للثقافة راع ذهبي لمبادرة «بالعربي 2018»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة» أمس، أنها ستكون الراعي الذهبي لمبادرة «بالعربي» التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، التي أطلقت في العام 2013 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي حددته الأمم المتحدة في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، بهدف زيادة استخدام اللغة العربية عبر الإعلام الرقمي وقنوات التواصل الاجتماعي، ودعم لغة الضاد.

وقال سعيد النابودة، المدير العام بالإنابة في «دبي للثقافة»: من خلال رعايتنا للمبادرة، ستسهم «دبي للثقافة» في نشر الوعي بجماليات اللغة العربية وكنوزها التي ترتبط بتراثنا وتاريخنا العربي الأصيل، حيث سنساعد القائمين على المبادرة في الترويج لها وأهدافها من خلال الفعاليات الكثيرة التي نقوم بتنظيمها على مدار العام في دبي وخارجها.