مهرجان رأس الخيمة للحيوانات الأليفة ينطلق غداً

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبو الفتوح

تطلق دائرة الخدمات العامة، ممثلة في مركز رعاية وإيواء الحيوانات في رأس الخيمة، غداً الجمعة، المهرجان العائلي الأول لمحبي الحيوانات الأليفة، بالتعاون مع منظمي مهرجانات الحيوانات الأليفة في الشرق الأوسط، خلال الفترة من 14ــ 15 الجاري.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن المهرجان يهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول العناية والرفق بالحيوانات وتدريبها، ويتضمن المهرجان، العروض الدولية للحيوانات، بمشاركة استعراضات الكلاب البوليسية، تحت إشراف الخبراء في شرطة رأس الخيمة K9، بالإضافة إلى المنطقة المغلقة الخاصة بتقديم عروض القطط.

وتخصيص منطقة الألعاب للأطفال، ومسابقة عرض أزياء للحيوانات الأليفة، التي تتيح لمالكي الحيوانات إشراكهم في المسابقة بوجود لجنة تحكيم، حيث سيختار القضاة الفائزين من فئات مختلفة، مثل أفضل مالك وأفضل حيوان أليف.

أول حديقة ترفيهية

وأشار إلى أن المهرجان يصاحبه تدشين أول حديقة ترفيهية متكاملة بمركز رأس الخيمة للعناية بالحيوانات في منطقة الجزيرة الحمراء، وتضم الحديقة، العديد من المنشآت الخدمية والتدريبية المتنوعة، مثل حوض السباحة المخصص لتدريب الكلاب، واستراحة لملاك الحيوانات الأليفة، التي تخضع لدورات التدريب، بالإضافة لتقديم البرامج الخاصة بالملاك، بكيفية العناية ورعاية حيواناتهم.

افتتاح رسمي

وأوضح عبد الله موسى البلوشي مسؤول مركز رأس الخيمة للعناية بالحيوانات في منطقة الجزيرة الحمراء، أن المهرجان يقام في دورته الأولى بإمارة رأس الخيمة، على هامش افتتاح أول حديقة ترفيهية متكاملة للكلاب في رأس الخيمة، ويضم المهرجان، العديد من الأنشطة والعروض والفعاليات المتنوعة، بالإضافة للتجهيزات والخبراء البيطريين، لتقديم البرامج التثقيفية والتدريبية للعناية بالحيوانات الأليفة، سواء داخل المنزل أو خارجه.