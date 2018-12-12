قصة حفل زفاف شابة هندية كلف 145 مليون دولار

المصدر: إعداد: فاتن صبح

حفل زفاف دسم ضخم باذخ أو أي صفة أخرى من هذا الطراز قد لا تفي احتفالية الزفاف الأضخم التي تستعد لها الهند، إلا إذا كانت تساوي 145 مليون دولار.

وإن كانت لائحة المدعوين التي تضمنت المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون وآريانا هافينغتون وجيمس مردوخ، وأسطورة الكريكت اللاعب ساشين تيندلكار، وعددا من كبار نجوم بوليوود كبريانكا شوبرا المتزوجة حديثاً، وديبيكا بادوكوني، ورانفير سينغ الذين وصلوا على متن طائرات خاصة واستقلوا سيارات فارهة تفسّر الضخامة فإن حفل بيونسي الخاص المقام بالمناسبة يحسم فخامة الحدث المتجسّد بزواج إيشا أمباني البالغة 27 عاماً، وابنة أغنى رجل في الهند من ابن الملياردير آجاي بيرامال في خطوة تجمع بين إمبراطوريتين من أثرى عائلات الهند وأكثرها تأثيراً.

الحفل الذي يستمر أسبوعاً كاملاً وصلت تكلفته لقرابة الـ145 مليون دولار وفق وكالة "بلومبرغ" التي أفادها ممثل للعائلة عن إقامة معرض فني للفنانين المحليين، بمناسبة الحفل والتبرع بوجبات طعام في مدينة أودايبور يكفي لـ 5110 أشخاص على امتداد ثلاث وجبات في اليوم لمدة أربعة أيام.

أيام الاحتفالات التي أضاءتها بيونسي بحفل ضخم رقص الناس فيه على وقع أشهر أغنياتها تكلل بحفل زواج رسمي أقيم في مومباي، في دارة العائلة "أنتيليا" المؤلفة من 27 طابقاً والمزودة بثلاثة مهابط للمروحيات ليشكل ثاني أثمن الممتلكات العقارية في العالم بعد قصر باكينغهام مباشرةً.