"البيان" تكرم المصور الصحافي ناصر بابو

المصدر: البيان الإلكتروني

كرمت صحيفة البيان المصور الصحافي ناصر بابو عن رحلة عمل استمرت 29 عاماً عمل فيها بابو في قسم التصوير.

وبعد 33 عاماً من العمل والإقامه في الإمارات، يعود بابو إلى الهند وطنه الأم بعد مسيرة حافلة من النجاحات شهدت فيها مراحل النهضة الشاملة لإماراة دبي والتي قادها المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وأكمل مسيرتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وقال ناصر بابو في هذه المناسبة: لم أشعر في هذه السنوات بأني خارج وطني، بل بالعكس فهي من أجمل سنوات حياتي تعلمت فيها الكثير واستلهمت فيها من تجربة دولة الإمارات الثقافية في التسامح والتعايش بين الشعوب المقيمة على أرضها، فكل شخص يملك فرصة موازية لتحقيق أحلامه ومن أعمق قلبي أتمنى مزيداً من الإزدهار لهذه الدولة حكومة وشعباً.