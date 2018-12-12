100 صورة إماراتية بمعرض في لبنان

المصدر: بيروت - وام

اختتمت سفارة الدولة في بيروت أخيراً، معرض صور يستعرض مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في «بيت بيروت - السوديكو»، أقيم برعاية رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري.

ضم المعرض 100 صورة تؤرخ لحقبة مشرقة في تاريخ الإمارات، إذ تعرف الزوار إلى مراحل حياة القائد المؤسس، والدور الذي اضطلع به في توحيد الإمارات وإرساء أسس الاتحاد، فضلاً عن مميزات كل إمارة، وأبرز معالمها التراثية والسياحية.

وكان حمد الشامسي، سفير الدولة لدى لبنان، قد افتتح الثلاثاء الماضي المعرض بحضور وزير الثقافة اللبناني، غطاس الخوري، ووزير الدفاع، يعقوب الصراف، ووزير الإعلام ملحم الرياشي، ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات.