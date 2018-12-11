أغرب توقعات العرافة العمياء للعام 2019

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

على الرغم من وفاتها في عام 1996 في الخامسة والثمانين من عمرها، لكن ذلك لم يمنع العرافة الكفيفة بابا فانغا من إعطاء توقعاتها للعام المقبل 2019.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن بابا فانغا توقعت العديد من الأحداث العالمية التي جرت، بما في ذلك البريكست وظهور داعش وتسونامي وهجمات الحادي عشر من سبتمبر، وقد أشارت إلى أن عام 2019 سيكون مليئا بالكثير من الأحداث المتغيرة والمثيرة.

وتوقعت بابا أن تحدث موجة تسونامي زلزالية أخرى تمحو أجزاء من آسيا، كما سيحدث انهيار اقتصادي أوروبي وسيضرب روسيا نيزك عملاق.

وقد أفيد مؤخراً أن ناسا ستقوم بجمع النفايات الفضائية من الكويكب بينو في مهمة تستغرق سبع سنوات، ويضاهي هذا الكويكب حجم مبنى إمباير ستيت، وهناك احتمال ضئيل في أن يرتطم بالأرض بحسب ناسا، لكن إذا صدقت نبوءة العرافة فقد يكون الوقت متأخرا لتفادي ارتطامه بالأرض.

وليس هذا فقط، ولكن العرافة تنبأت أيضا بحدوث محاولة اغتيال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من داخل فريقه الأمني، لذا يتعين عليه حماية نفسه جيدا.

وسوف يصاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمرض غامض، مما سيتسبب بمعاناته من الغثيان وطنين الأذن وصدمة دماغية وفقدان السمع.

يشار إلى أن بعض الدبلوماسيين الأميركيين في كوبا والصين أصيبوا بمرض مماثل هذا العام.

وكانت بابا قد توقعت حدوث تسونامي عام 2004، لكنها تعتقد تسونامي الجديد سيحدث في العام المقبل وقد يزيل العديد من البلدان الآسيوية وغيرها من الأماكن حول العالم. وتشمل هذه المناطق باكستان والهند وأجزاء من الصين واليابان وإندونيسيا، إلى جانب أجزاء من ألاسكا.