رجل أعمال يرتدي 13 كيلوغراماً من الذهب أينما حل

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

يثير رجل أعمال فيتنامي، الكثير من الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي الآسيوية، بسبب هوسه بالذهب.

ويرتدي تران نجوك فو (36 عاماً)، وفقاً لموقع «أوديتي سينترال»، ما مجموعه 13 كيلوغراماً من الذهب أينما حل، ويرافقه دائماً ما لا يقل عن 5 من الحراس الشخصيين، الذين يتأكدون من عدم محاولة أحد سرقتها.

بدأ فو لأول مرة في اجتذاب عناوين الأخبار في فيتنام الأسبوع الماضي، بعد سلسلة من لقطات الفيديو على يوتيوب له، وهو يعرض مجوهراته الضخمة، التي تشمل قلادة وأساور وخواتم ضخمة، وتحدثت عنها وسائل التواصل الاجتماعي الفيتنامية، وحتى على العديد من المواقع في الصين وتايلاند، في حين أعرب بعض الناس عن شكهم في أنه ذهب حقيقي، وتساءل معظم المعلقين عن كيف يمكنه أن يتجول مع هذا الوزن الزائد.

واعترف رجل الأعمال، بأن اعتياده ارتداء المجوهرات استغرق بعض الوقت، لكنه يدعي أن الأمر يستحق ذلك، لأن الذهب عزز حظه، وساهم في ازدهاره.