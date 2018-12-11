ماكينة صراف آلي تتعامل بسخاء مع عملائها

المصدر: د ب ا

تعاملت ماكينة صراف آلي في النمسا بسخاء مع عملائها بإخراج أموال أكثر مما طلبوا.

وذكرت إدارة الشرطة في ولاية النمسا السفلى اليوم الثلاثاء أن موظفة المصرف المسؤول عن هذه الماكينة وضعت على ما يبدو عن طريق الخطأ فئات الخمسين يورو محل فئات العشرين يورو خلال عملية ملء الصراف الآلي.

وبحسب البيانات، فإن من يطلب من الماكينة سحب 20 يورو يحصل بدلا من ذلك على 50 يورو.

وذكرت إدارة الشرطة أن بعض العملاء كرروا هذه العملية حتى استنفدوا الحد الأقصى للسحب.

ويقدر المصرف المعني بهذه الماكينة في مدينة شتوكراو بالقرب من العاصمة فيينا قيمة الخسائر ببضعة عشرات الآلاف من اليورو.

ومن سحب أموالا من الماكينة بهذه الطريقة سيحصل فيما بعد على إيصال على هيئة بلاغ بتهمة الاختلاس. وتحقق الشرطة ضد 84 مشتبها بهم.

وبحسب بيانات الشرطة، فإن "إساءة استخدام آلية السحب عقب تحويلات مالية خاطئة من ماكينات الصرف الآلي ليست جريمة بسيطة".