راغب علامة يسبب جدلاً في تويتر بـ «طار البلد»

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد ساعات من إطلاق أغنيته الجديدة "طار البلد" التي تناولت الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان، تعرض الفنان اللبناني راغب علامة لهجوم حاد من قبل نائب لبناني.

وفي برنامج تلفزيوني لبناني، قال العضو البرلماني اللبناني حكمت ديب منتقدا الأغنية بلهجة غاضبة إن البلد لم يطر بل الذي يجب أن يطير هو رأس راغب علامة.

حكمت ديب هو نائب #لبناني ينتقد الميئسين ومنهم أغنية الفنان #راغب_علامة "طار البلد" ويقول: هيدا لازم يطير راسه. pic.twitter.com/BfUcgA0aFM — Omar Harkous (@oharkous) December 10, 2018

تصريح النائب اللبناني جعل عدد من نجوم الفن والجمهور يتضامون مع راغب علامة وأطلقوا وسما باسمه على منصات التواصل الاجتماعي متضامنين مع راغب علامة ضد ما اعتبروه حملة ضده.

وواصل العضو في البرلمان حكمت ديب، تهجمه على الفنان عبر تويتر، إذ قال في تغريدة على حسابه الرسمي، "خللي أغانيك عن الحب والغرام شو بدك بالبلد؟"

تغريدة حكمت ديب، هي الأخرى أثارة الجدل بين مناصر لكلامه وبين معارض، إذ رد عليها مئات اللبنانيين منهم فنانون وإعلاميون، وقالت الصحافية ومقدمة برنامج السلطة الرابعة في قناة الـ NB، ليندة مشلب في تغريدة على تويتر" لم يطر البلد فحسب، لقد اهتز البلد وانسرق واحترق."

وقال علي جابر، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام مدير مجموعة «إم بي سي في تغريدة على حسابه في تويتر: » "عزيزي النجم الكبير و الصديق راغب، انت سخرت فنك الراقي لخدمة بلدك وأهله بينما كثر من الفنانين يدفنون رأسهم في الرمل. ما قيمة الفن اذا لم يخدم الناس وعبر عن أوجاعهم. انت فنان حقيقي والآخرون رسوم متحركة."

من جانبها تساءلت الصحافية فاطمة روماني: "هل مسموح لنائب في البرلمان أن يتكلّم بهذه الطريقة عن فنان له بصمة في تاريخ الغناء؟ #راغب_علامة عبّر من خلال أغنية عن ما يعيشه الشعب بكل صراحة لكن بطريقة حضارية وليست داعشيّة! هل أوجعتكم الحقيقة يا سعادة النائب؟ للأسف حتى حق التعبير أصبح جريمة"!

وقال الإعلامي إيلي أبونجم: فنان كبير من لبنان تعرض لتهديد علني.. والسبب أغنية نطق فيها بلسان الشعب.. ليصل صوت المواطنين!! أين حرية التعبير، يجب أن نقف اليوم مع #راغب_علامة تحية احترام وتقدير لوطنيته وللرسالة التي يحملها بفنه."

ورد الفنان راغب علامة على أحد متابعيه الذين نشروا فيديو النائب وهو ينتقد أغنيته، قائلاً: "يا صديقي ما قاله هذا النائب يمثل أخلاقه.. ثم أنني أعلم بأن فخامة الرئيس لا يقبل ان يكون عنده نواب يطلبون قطع رأسي لأنني غنيت وجع الناس وجرح الوطن خوفاً على وطني."

هيدي غنّيّة راغب علامة #طار_البلد اللي حكت وجعنا و وصلت صوتنا وقالت اللي بدنا نقولوا بإختصار،هيدي الغنيّة اللي أزعجت أحد النواب اللي بدهم شعراء البلاط يغنّوا بس اغاني بتمجّد البلد وبتتغنّى بإنجازاته أمّا اللي بغنّي عن قهر الناس ومعاناتهم و واقع البلد بينقال انو لازم يطير راسه! pic.twitter.com/sOmAntsviq — WAFIKA (@WSF1w) December 10, 2018