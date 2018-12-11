جواهر القاسمي تكرّم الفائزات بجائزة نون للفنون

المصدر: الشارقة - البيان

كرمت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة نادي سيدات الشارقة، الفائزات في الدورة الثانية من «جائزة نون للفنون»، التي نظمها «كولاج مركز المواهب»، التابع لنادي سيدات الشارقة، تحت شعار «عالم من المشاعر»، لتكريم المواهب الإبداعية الفردية الحرة لدى السيدات والفتيات في مجالي الرسم والتصوير الفوتوغرافي.

حضر حفل التكريم كل من: الشيخة عائشة بنت خالد بن محمد القاسمي، رئيسة جمعية الاتحاد النسائية في الشارقة؛ والشيخة مهرة بنت ماجد القاسمي، أول مديرة مدرسة إماراتية في الدولة؛ ونورة النومان رئيسة المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر، وإرم مظهر علوي مستشار أول في المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر، وريم بن كرم مديرة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة. إضافة إلى عدد من المديرات والمسؤولات.

وفازت هند خالد حسن صالح حسن بجائزة نون عن فئة الرسم. وتوجت فاطمة غلوم بجائزة نون للفنانة الصاعدة – الرسم. وعن فئة التصوير الفوتوغرافي، فازت مريم سيف مصبح السويدي،وفازت ندى عارف عيسى بجائزة النجم الصاعد. وفازت الفنانة الشابة آمنة أحمد محمد محمود البنا بجائزة نون للفنون بمعرض نون للطلاب. وبلغت قيمة الجوائز المقدمة 35 ألف درهم إماراتي.

وقالت خولة السركال، مدير عام النادي : نفخر بالدور الكبير الذي تبذله الشارقة في دعم الثقافة والفنون..ونشكر قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، على دعمها اللامحدود، وتوجيهاتها السديدة التي تدفعنا إلى التطور الدائم.