«ستورم».. فرس تحوز لقب «رابونزل»

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

أصبحت «ستورم»، وهي فرس عمرها 8 أعوام، من هافلينغر بهولندا، نجمة على شبكات التواصل الاجتماعي كموقع «إنستغرام»؛ بفضل خصلات شعرها الطويلة والمموجة.

وأفاد موقع «أوديتي سنترال»، بأن الطالبة ناعومي بيكرز (24 عاماً)، اشترت الفرس من مالكها السابق قبل عامين، بعد أن أغرمت بشعرها الطويل المذهل. ولم يتم قص شعر الفرس منذ أن كان عمرها عامين فقط. وعندما قررت الفتاة نشر صور الفرس على «إنستغرام»، لم تكن تتصور أن يتابعها عدد هائل من المعجبين، وأن تحظى بشهرة كبيرة.

وتشتهر خيول هافلينغر بشعرها الطويل الجميل، ولكن شعر «ستورم» أطول من معظمها. عندما كانت تبلغ من العمر 3 أعوام، كانت لديها بالفعل خصلات متعرجة على كتفها، وقررت مالكتها أن تدع الشعر ينمو على مدار الأعوام الـ6 الماضية، ويبلغ طوله الآن أكثر من متر واحد، وقد حصلت على لقب «رابونزيل»، تيمناً بشخصية قصة الأطفال الشهيرة.