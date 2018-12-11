نفوق أقوى كنغر في العالم

المصدر: (د ب أ)

نفق الكنغر الأسترالي الأيقوني روجر ،الذي أثار ضجة على الانترنت بعضلاته المفتولة ، وذلك بسبب التقدم في السن ، وفقا لما ذكره الإعلام المحلي الاثنين.

ونفق الكنغر الملاكم الأيقوني ،الذي كان يزيد طوله على المترين ويزن 89 كيلوغراما، عن 12 عاما ، حسبما أعلنت محمية حيوانات الكنغر في مدينة أليس سبرينجز الأسترالية النائية التي كان يعيش بها الحيوان السبت.

وذكرت المحمية في منشور على فيسبوك :"لقد عاش حياة طويلة ممتعة وكان يحظى بحب الملايين على مستوى العالم . سوف نبقى دائما نحبك وسوف نفتقدك يا روجر".

واشتهر الكنغر بعد انتشار صورة له وهو يسحق دلوا معدنيا بيديه عام 2015 .

وجذبت مقاطع فيديو وصور لروجر وهو يمارس الملاكمة ويستعرض عضلاته نحو 900 ألف متابع على انستغرام ونصف مليون متابع آخرين على فيسبوك . وتم الاعتراف به العام الماضي كواحد من أشهر 10 حيوانات على مستوى العالم.

وبتقدم روجر في السن ، بدأ يعاني من التهابات في المفاصل وبدأ يفقد نظره. ومن الطبيعي لحيوانات الكنغر الأحمر أن تعمر ما بين 10 إلى 20 عاما.

